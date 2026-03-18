Іран повідомив про обстріл АЕС на якій працюють росіяни

Іран повідомив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що ввечері 17 березня снаряд влучив на територію Бушерської атомної електростанції. Повідомлень про пошкодження станції і постраждалих співробітників немає.

Про це МАГАТЕ написало в соцмережах.

Іранці побудували Бушерську АЕС у співпраці з «Росатомом» і на ній працюють росіяни. «Росатом» пише, що це перший удар цій станції з початку війни — снаряд влучив по території біля будинку метероологічної служби на станції.

Після початку бойових дій на Близькому Сході росіяни скоротили кількість персоналу на другому і третьому реакторах АЕС (їх наразі будують) і вивезли 250 працівників і членів їхніх сімей. Зараз там залишається близько 480 росіян.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через конфлікт майже зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько пʼятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Нафта, газ і дорогоцінні метали різко зросли в ціні.