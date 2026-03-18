Politico: Адміністрація Трампа намагається зблизитися з Росією, щоб протистояти Китаю

Адміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що якщо вони спонукатимуть Росію припинити війну з Україною, скасують санкції та увіллють в російську економіку американські інвестиції — це зрештою допоможе відтягнути РФ від Китаю.

Про це пише Politico з посиланням на посадовця адміністрації Трампа.

Таке бачення підкреслює переконання адміністрації, що найбільшою геополітичною загрозою для Сполучених Штатів і Заходу є Китай, а не Росія. Хоча протидія Китаю — не єдина причина, чому Білий дім хоче перемирʼя, це допомагає пояснити, чому після понад року безрезультатних переговорів і численних погроз вийти з процесу спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф і зять Джаред Кушнер продовжують шукати прориву.

Джерело сказало Politico, що пошук способу тісніше зблизитися з Росією може створити інший, дуже вигідний баланс сил із Китаєм. Так США і Росія продовжують переговори навіть попри численні повідомлення, що Росія надає розвідувальні дані Ірану для війни проти США та Ізраїлю.