Вночі росіяни запустили по Україні майже 150 ударних дронів. На Чернігівщині атакували тепловоз

У ніч проти 18 березня росіяни запустили по Україні 147 ударних дронів, близько 70 з них — Shahed. Українська ППО збила 128 цілей.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
У 12 місцях влучили 15 дронів, ще в трьох упали уламки. Наразі відомо про наслідки на Харківщині, Чернігівщині, Донеччині та Одещині.
Харківщина
Окупанти атакували селище Золочів у Богодухівському районі. Постраждали пʼятеро людей. На місці двох зруйнованих приватних будинків виникла пожежа.
Чернігівщина
Окупанти атакували тепловоз — поранені машиніст і його помічник.
Донеччина
Росіяни атакували Краматорськ фугасними авіабомбами. Вісім людей постраждали, зокрема двоє дітей. Пошкоджені понад 30 приватних будинків і дві багатоповерхівки.
Одещина
Під ударом був обʼєкт критичної інфраструктури. Минулося без постраждалих.