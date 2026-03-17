У Китаї відкривають центри для навчання роботів-гуманоїдів

У Китаї почали працювати спеціальні центри, де роботів-гуманоїдів навчають виконувати звичайну роботу — від складання речей до виробничих процесів.

Про це пише технологічне медіа Interesting Engineering.

За даними видання, у країні створили понад 40 державних центрів для навчання таких роботів, 24 з них уже працюють. У провінції Шаньдун роботів вчать переносити предмети, складати одяг і виконувати інші побутові завдання.

В інших центрах вони сортують матеріали та пакують товари. Тому фахівці буквально показують роботам кожен рух: як працюють суглоби, які мають бути швидкість і сила.

Навчання таких роботів значно складніше, ніж звичайного штучного інтелекту. Дані не можна просто взяти з інтернету — їх збирають під час взаємодії людини та машини. Фахівці показують роботам рухи, силу натиску, швидкість, обертання та інші параметри.

У центрах уже зібрали мільйони даних для навчання роботів. Наприклад, один з них щороку створює до 6 мільйонів таких записів. Завдяки цьому роботи вміють виконувати понад 20 різних завдань і роблять це без помилок приблизно у 95% випадків.

Очікується, що спочатку гуманоїдів використовуватимуть у промисловості та логістиці. Там вони виконуватимуть прості й повторювані завдання, які зараз виконують люди.