Китайський робот встановив рекорд Гіннеса — він подолав пішки понад 106 кілометрів

Китайський робот-гуманоїд Android A2 встановив рекорд Гіннеса — подолав пішки без зупинок понад 106 кілометрів.

Про це повідомляє китайське медіа China Daily.

Гуманоїдний робот розпочав шлях в китайському окрузі Сучжоу 10 листопада, а вже вранці 13 листопада дістався набережної Шанхаю. Представники «Книги рекордів Гіннеса» зафіксували дистанцію — 106 кілометрів і 286 метрів.

Робота створила шанхайська компанія Agibot. Розробники кажуть, що він йшов без перерв завдяки системі швидкої заміни акумуляторів.

Android A2 обладнаний двома GPS-модулями, лідаром та інфрачервоними датчиками. Завдяки цьому він може орієнтуватися навіть на світлофорах і переповнених тротуарах.

Також робот може рухатися дорогами, бруківкою, мостами та пандусами — при цьому він дотримується правил дорожнього руху, на відмінну від деяких людей.

Після фінішу робот пожартував, що його похід був незабутнім і йому може знадобитися нове взуття.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран