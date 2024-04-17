Boston Dynamics представила нового робота — повністю електричного гуманоїда Atlas

Американська компанія Boston Dynamics 18 квітня представила нового робота — повністю електричного гуманоїда Atlas.

Про це йдеться у блозі компанії.

Новий Atlas є результатом десятиліть досліджень й буде потужнішим, із ширшим діапазоном руху, ніж будь-яка модель попередніх поколінь.

У Boston Dynamics нагадали, що гідравлічний робот Atlas останнього покоління (HD Atlas) вже міг підіймати й маневрувати широким спектром важких обʼєктів неправильної форми. Надалі компанія розвиватиме ці можливості та вже досліджує кілька нових варіантів захватів, щоб задовольнити різноманітні потреби в маніпуляціях, які можуть виникнути у замовників.

Також у роботі реалізують нові можливості штучного інтелекту і машинного навчання. Пробна експлуатація електричного Atlas розпочнеться на заводах Hyundai.

Boston Dynamics прямо каже, що це комерційний проєкт, але його характеристики й ціну поки що не оголошує.