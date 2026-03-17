Reuters: Китай готується знову купувати російську нафту після кількох місяців перерви

Китайські державні компанії готуються знову купувати російську нафту після кількох місяців перерви. Причина — ризик дефіциту на тлі війни на Близькому Сході та тимчасове послаблення санкцій з боку США.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За даними агентства, підрозділи одних з найбільших енергетичних компаній країни Sinopec і PetroChina вже звернулися до постачальників щодо можливих закупівель. Якщо угоди укладуть, це буде перше відновлення імпорту з листопада.

Поки що контрактів немає, але співрозмовники Reuters кажуть, що вони можуть зʼявитися найближчим часом. Попри зростання цін через війну між США та Іран, російська нафта досі дешевша за альтернативи, зокрема з Бразилії та країн Західної Африки.

Компанії зараз оцінюють, як оплатити та доставити нафту в межах 30-денного періоду послаблення санкцій, який почав діяти 12 березня і стосується вже відвантажених партій.

Водночас співрозмовники не виключають, що великі китайські компанії купуватимуть нафту через посередників — незалежні НПЗ або трейдерів. За словами джерел, деякі з них навіть готові перепродавати сировину, бо це вигідніше, ніж її переробляти.

Ідеться, зокрема, про російську нафту сорту ESPO crude oil, яку постачають із Далекого Сходу. Нещодавно її пропонували з премією майже $8 за барель до еталонного Brent crude oil. Для порівняння: бразильська нафта коштує ще дорожче — з премією $12—15.