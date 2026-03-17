Медіа: В Індії арештували 6 українців та американця, їх підозрюють у незаконному імпорті дронів

В Індії арештували шістьох українців та американця, яких підозрюють у незаконному перевезенні дронів.

Про це пише The Indian Express.

За даними медіа, їх затримали співробітники Національного розслідувального агентства ще минулого тижня, американця — в аеропорту Калькутти, а по троє українців — в аеропортах Лакхнау та Делі.

Джерела журналістів кажуть, що обвинувачені в’їхали до Індії за чинними візами, але вирушили до Мізораму без обов’язкового дозволу на перебування в обмеженій зоні. Потім вони перетнули кордон з М’янмою, де зустрілися з етнічними групами, ворожими до Індії.

Слідство стверджує, що підозрювані імпортували велику кількість дронів до Мʼянми, а також навчали місцевих ними користуватись. Правоохоронці вважають, що вони готували терористичні атаки.

Усіх підозрюваних доставили до Делі та відправили під арешт до 27 березня.