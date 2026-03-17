Вночі росіяни запустили по Україні майже 180 дронів. Скільки збила ППО та які регіони були під ударом

У ніч проти 17 березня росіяни запустили по Україні 178 ударних дронів, близько 110 з них — Shahed. Українська ППО збила 154 цілі.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

У 12 місцях влучили 22 дрони, ще в двох впали уламки. Наразі відомо про наслідки в Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Одещині.

Запоріжжя

У Запоріжжі росіяни вдарили по логістичному інноваційному терміналу СІЧ «Нової пошти». У компанії повідомляють, що постраждали шестеро працівників, які були в укритті: пʼятеро отримали контузії, а один поранений. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявляв, що постраждалих восьмеро: шестеро співробітників отримали контузію, а двоє — у стані середньої тяжкості.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Дніпропетровщина

Поранені дві жінки: у Павлоградському і Синельниківському районах. Також росіяни били по Нікопольському району. Понівечені будинки, автомобілі та господарські споруди.

Олександр Ганжа / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Одещина

Окупанти атакували південь області: пошкоджено портову, енергетичну та промислову інфраструктуру. Постраждалих немає.