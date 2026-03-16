Ціни на російську нафту Urals в Індії досягли рекордного рівня

Ціни на основну експортну суміш російської нафти Urals, яка постачається до Індії, досягли рекордного рівня після рішення США тимчасово дозволити країнам купувати російську нафту.

Про це пише Bloomberg.

У п’ятницю, 13 березня, ціна Urals на західному узбережжі Індії з урахуванням доставки сягнула $98,93 за барель. Це найвищий показник, відтоді як Росія перенаправила значну частину експорту нафти до Індії після повномасштабного вторгнення в Україну.

Зростання цін сталося на тлі подорожчання нафти у світі через війну на Близькому Сході. Одночасно знижка на російську нафту, що постачається до індійських портів, скоротилася до $4,80 за барель.

Минулого тижня Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє покупцям купувати російську нафту, що вже перебуває в морі. Раніше таке тимчасове звільнення від санкцій діяло лише для Індії, але тепер його поширили на інші країни.

За даними джерел Bloomberg, після цього індійські нафтопереробні компанії — зокрема Indian Oil Corporation та Reliance Industries — придбали близько 30 млн барелів російської нафти, яку транспортують морем.

Водночас середня ціна Urals у західних портах Росії становила $73,73 за барель — це найвищий рівень із середини 2024 року. Вона значно перевищує закладену в російському бюджеті середню ціну $59 за барель.