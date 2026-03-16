Держоператор енергосистеми Словаччини вирішив припинити договір про аварійну допомогу з Україною

Державний оператор енергосистеми Словаччини SEPS надіслав лист до «Укренерго» про одностороннє припинення договору щодо взаємного надання аварійної допомоги.

Про це «Укренерго» повідомила у Facebook.

У компанії зазначили, що словацька сторона не пояснила причин такого рішення. Водночас там наголосили, що український оператор не порушував умов договору й діяв відповідно до норм європейського законодавства.

В «Укренерго» запевнили, що припинення угоди не вплине на роботу енергосистеми України. За даними компанії, аварійна допомога зі Словаччини використовувалась рідко і в невеликих обсягах.

Притому Україна й надалі зможе імпортувати електроенергію зі Словаччини від комерційних постачальників.

Що передувало

Напруження між Україною, Словаччиною та Угорщиною виникло після того, як транзит через нафтопровід «Дружба» зупинили з кінця січня 2026 року після російських атак.

Голова «Нафтогазу» Сергій Корецький розповів FT, що внаслідок удару виникла масштабна пожежа. Її гасили 10 днів, пошкоджено обладнання, силові кабелі, трансформатори тощо.

Угорщина й Словаччина, які через «Дружбу» отримували переважну більшість нафти, заявляють, що Україна блокує нафтовий шлях «із політичних міркувань».

Прем’єра Словаччини Роберт Фіцо 23 лютого сказав, що Братислава зупинила постачання електроенергії Україні через припинення транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба».