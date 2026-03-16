Операція США та Ізраїлю проти Ірану триває вже понад два тижні. Що відомо про ситуацію

Операція США та Ізраїлю проти Ірану триває вже 17 днів. «Бабель» зібрав головне, що зараз відомо про перебіг подій.

З 28 лютого американські військові знищили понад 100 кораблів іранського флоту та виконали понад 6 тисяч бойових вильотів, повідомили в Центральному командуванні США.

Минулої пʼятниці, 6 березня, військові США завдали високоточних ударів по іранському острову Харк, знищивши 90 іранських військових обʼєктів, зокрема сховища морських мін, ракет та іншу військову інфраструктуру.

У відповідь на масштабний обстріл Ізраїлю 11 березня угрупованням «Хезболла», яке підтримує Іран, Ізраїль розпочав наземну операцію у Лівані. Армія Ізраїлю атакувала головні обʼєкти «Хезболли» на півдні країни, заявили в ЦАХАЛ.

Напередодні 7 березня Ізраїль завдав удару по готелю в Бейруті — там загинув керівник політичного крила «Хезболли» Мохаммад Раад, писало Reuters. Також тоді ліквідували голову розвідувального штабу угруповання Хусейна Макледа.

Сьогодні Ізраїль ліквідував у столиці Ірану Тегерані космічний супутниковий центр, який використовували для розробки військових програм, пише CNN.

Також армія Ізраїлю знищила літак, яким користувався загиблий верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, заявили в ЦАХАЛ. Ним користувалися й інші високопосадовці та іранські військовослужбовці, тому його ліквідація порушує можливості координації керівництва іранського режиму з країнами-союзниками.

Президент США Дональд Трамп ввечері 15 березня заявив, що не готовий оголошувати про перемогу у війні проти Ірану. Однак сказав, що відновлення Ірану після американських ударів може тривати щонайменше десять років, писало Hill.

Іранські безпілотники атакували нафтовий хаб в Об’єднаних Арабських Еміратах — порт Фуджейра, де виникла велика пожежа, а також аеропорт у Дубаї, пише CNBC.

Порт Фуджейра є одним із провідних світових центрів зберігання нафти й нафтопродуктів і важливим морським транспортним вузлом для всього регіону.

Це вже не перша атака на нафтовий хаб від початку війни в Ірані. Корпус вартових ісламської революції заявляв, що американські об’єкти в ОАЕ, зокрема порти, доки та військові бази, є законними цілями.