«Нетипова атака». Росіяни запустили по Україні понад 200 дронів, під ударом були Одещина, Запоріжжя та Київщина

Вночі та вранці 16 березня росіяни запустили по Україні 211 дронів, ППО знешкодила 194.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ПС ранкову атаку по Київщині назвали нетиповою, там росіяни застосували ударні дрони різних типів. Також під атакою були Одеська та Запорізька області.

Київ

У Шевченківському районі, в самому центрі столиці, впали уламки БпЛА. Обійшлось без постраждалих.

У Соломʼянському районі уламки впали на територію нежитлової забудови, а у Святошинському через уламки сталась пожежа.

Запоріжжя

Через нічну атаку у місті постраждали три людини: 18-річний хлопець та жінки 48 і 81 років. Під атакою був приватний сектор, там спалахнули пожежі.

Вранці росіяни знову атакували Запоріжжя, одна жінка загинула, три постраждали. З-під завалів дістали, зокрема, 15-річну дівчину та жінку з інвалідністю.

Харків

Росіяни вранці двічі били по місту, під атакою були Київський і Шевченківський райони міста. Постраждала одна людина, пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Херсон

Зранку росіяни атакували авто в центрі міста. 67-річного водія госпіталізували у важкому стані. У нього контузія та черепно-мозкова травма.

У місті після ранкових обстрілів почалися проблеми зі світлом, без електрики містяни в Корабельному та Дніпровському районах.