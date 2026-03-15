Україна ввела кілька пакетів санкцій проти Ірану та РФ за виробництво зброї та участь у війні

Україна ввела санкції проти російських та іранських компаній і громадян, які допомагають Росії виробляти зброю, та паралімпійців, які воювали проти України.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

У перший пакет увійшли 130 фізичних і 48 юридичних осіб. Це компанії, що причетні до постачання компонентів для виробництва апаратури серії «Комета» (їх використовують у російських дронах, крилатих і балістичних ракетах, керованих боєприпасах, літаках). Також у списку підприємства, залучені до виробництва ракетного комплексу «Орєшнік».

До списку включили й іранські компанії та громадян, причетних до виробництва дронів і ракет, а також інструкторів, які навчали російських операторів «Шахедів».

Ще одне санкційне рішення стосується 10 російських паралімпійців. Усі вони брали участь у війні Росії проти України, поширюють російську пропаганду й використовують спортивні заходи як майданчик для відбілювання російських злочинів та окупації.

Крім того, Україна ініціювала заборону на в’їзд до країн ЄС та запровадження санкцій проти майже 130 російських командирів, причетних до злочинів проти українців.

Верифіковані дані доводять участь 35 російських військових із 44 окремого авіаційного полку особливого призначення РФ, 52, 121, 200 і 182 важкого бомбардувального полку РФ, 22 та 326 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ. Крім того, є інформація про 89 їхніх родичів.

Серед членів екіпажів і командирів надводних та підводних ракетоносіїв, а також берегових ракетних комплексів ідентифіковано 67 окупантів і 155 членів їхніх родин. Ворожі фрегати завдали близько 160 ракетних ударів по Україні з використанням понад 1 500 крилатих ракет морського базування.

Є підтверджена інформація і про 34 російських окупантів, що мають доступ до ракетних комплексів наземного базування, та 92 членів їхніх родин. Лише Перша ракетна бригада Південного військового округу Росії була задіяна в понад 220 ракетних атаках по Україні. Такі злочини вчиняли і 12, 26, 40, 64, 92, 103, 107, 112, 119 й 448 ракетні бригади РФ.