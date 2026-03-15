«Якщо не служиш державі в парламенті, служи державі на фронті». Зеленський готовий до змін закону про мобілізацію

Президент Володимир Зеленський готовий обговорити зміни до закону про мобілізацію, щоб українські нардепи могли піти на фронт.

Про це він сказав на закритій зустрічі з журналістами, його цитують Інтерфакс-Україна, «Ґрунт», Укрінформ, «Суспільне».

«Народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт», — сказав президент.

Про допомогу США на Близькому Сході

Військові США зв’язувалися з українськими з запитом експертизи протидії Shahed.

«Американці на нас виходили кілька разів. Було кілька запитів або про допомогу тій чи іншій державі, або про допомогу американцям. Наші військові контактують на різних рівнях. Ми отримували листи, дзвінки і прохання в усіх військових інституціях [...] Всі наші інституції отримали ці запити. Ми відреагували на них», — розповів Зеленський.

Президент додав, що три «серйозні команди» фахівців, кожна з яких налічує десятки людей, вирушили на Близький Схід для надання експертизи та допомоги у протидії іранським «Шахедам». При цьому йдеться не про присутність десь в операціях, а про «захист і повну експертизу з нашого боку щодо того, як боротися з “Шахедами”».

Він також розповів, що окремі українські виробники без відома держави продавали за кордон дрони-перехоплювачі. Зеленський наголосив: іноземні партнери мають купувати не окремі дрони, а повноцінну систему захисту разом з українською експертизою її застосування.

При цьому президент США Дональд Трамп, коментуючи допомогу України, казав, що Зеленський — остання людина, від якої США потрібна допомога.

Угода з США

Зеленський хотів би підписати дронову угоду зі США «на роки» — на суму близько $35—50 млрд. Україна також готова до спільного виробництва. Розподіл — 50% українських інженерів, 50% — американських.

У мирний час, якщо США знадобиться більша кількість, у них буде першочергове право на весь обсяг. Те саме стосується і України.

Про вплив війни на Близькому Сході на поставки зброї Україні

За словами президента, існує ризик для забезпечення України ракетами до ППО. Як альтернативу Україна розглядає європейські системи SAMP/T і домовляється, щоб у разі успішних випробувань проти балістики бути першою в черзі на них.

«Під час зустрічі з Емманюелем [Макроном] найважливішою і найголовнішою темою обговорення була саме альтернатива [системам Patriot] в контексті систем ППО. SAMP/T — це єдина на сьогодні в Європі альтернатива. Ми побачимо в цьому році, чи збивають нові системи SAMP/T балістику. В цьому році ми отримаємо систему, яку будемо тестувати проти балістики. Тому якщо це спрацює, це стане довгостроково хорошою допомогою», — розповів Зеленський.

Відновлення «Дружби»

На думку Зеленського, відновлення нафтопроводу «Дружба» не відрізняється від зняття санкцій з РФ.

«Перше питання — всі разом вирішили відновити експорт російської нафти? Я сказав, що мені складно, тому що лідери хочуть перестрибнути цей крок. Це неправильно. Питання глобальніше: ми продаємо російську нафту або ми її не продаємо. Тому що мене змушують відновити “Дружбу”. Чим це відрізняється від зняття санкцій з рускіх?» — сказав він журналістам.

«Чому ми можемо в одному випадку казати Сполученим Штатам Америки, що ми проти зняття санкцій, а з іншого боку, змушувати Україну відновити нафту через “Дружбу” ще й по політичній ціні, якою оплачується антиєвропейська політика? Це також своєрідне зняття санкцій», — додав президент.

Мирні переговори

США запропонували перенести тристоронню зустріч на наступний тиждень через ситуацію на Близькому Сході. США готові прийняти зустріч у себе, Україна на це погоджується, але російська сторона не готова летіти до США.

«Ми хочемо, щоб була тристороння зустріч. Ми вважаємо, що зустрічі важливі. Ми звільняємо людей з полону, є результати, є просування вперед», — наголосив президент.