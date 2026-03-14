Україна здобула першу медаль на Паралімпіаді в лижних перегонах

Українські спортсмени здобули срібло у змішаній естафеті з лижних перегонів на Паралімпіаді-2026.

Про це повідомляє «Суспільне.Спорт».

У змаганнях брали участь українці Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Кононова, Людмила Ляшенко. Кожен атлет за правилами повинен був подолати 2,5 км дистанції та передати естафету партнеру по команді.

На останній етап Україна виходила першою з 30 секундами переваги над Росією, проте на останньому колі пропустила збірну США. Росія ж натомість випала аж на шосте місце.

Для України це перша нагорода Паралімпійських ігор-2026 у паралижному спорті. На цьогорічних Іграх наша збірна ставала призером тільки в парабіатлонних змаганнях.