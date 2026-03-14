Українські війська атакували аеродром, порт і один із найбільших НПЗ у Росії. Генштаб уточнив результати атаки на завод «Кремній Ел»

У ніч проти 14 березня українські військові атакували низку великих військових обʼєктів на території Росії. Серед них — аеродром, порт і нафтопереробний завод.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, під удар потрапив військовий аеродром «Майкоп» у Республіці Адигея. Попередньо, влучили в обʼєкти інфраструктури.

Також українські війська поцілили по інфраструктурі порту Кавказ у Краснодарському краї РФ. Там пошкоджене одне із суден.

У тому ж регіоні Сили безпілотних систем вдарили по одному з ключових НПЗ на півдні РФ — Афіпському. Підприємство виробляє бензин і дизельне пальне, які використовуються, зокрема, для забезпечення логістики російської армії. Проєктна потужність заводу становить 6,25 мільйона тонн нафти на рік. Після атаки на обʼєкті зайнялася пожежа.

Обидва підприємства задіяні в забезпеченні російської армії.

Окремо Генштаб уточнив результати атаки на завод «Кремній Ел» у Брянську 10 березня. Постраждав основний виробничий корпус, де роблять мікросхеми до ракет, і склади зберігання компонентів для них. Виробництво на підприємстві зупинилося приблизно на пів року.

По заводу Сили оборони вдарили крилатими ракетами Storm Shadow.