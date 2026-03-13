СБУ затримала агента, який готував замах на командира Третього армійського корпусу Білецького

СБУ запобігла спробі росіян ліквідувати командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького.

Про це йдеться в повідомленні спецслужби.

Правоохоронці затримали російського агента, який намагався передати росіянам дані про час і місце прибуття генерала, щоб скорегувати удар. Ним виявився оператор БпЛА з іншої бригади на Харківщині.

За даними слідства, його завербували через колишню дружину, яка живе на окупованій частині Запорізької області та працює на РФ. Агент також збирався передати координати штабу та навчального центру своєї бригади.

Для збору розвідданих агент використовував свій доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати «грифовану» інформацію у колег по службі.

Агента затримали в гарнізоні та повідомили про підозру в держзраді — йому загрожує довічне увʼязнення.