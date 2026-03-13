Іран атакував французьку базу в Іраку, є загиблий та поранені

Іран 12 березня атакував дронами спільну базу французьких і курдських сил в місті Махмур в Іраку.

Про це повідомили губернатор Ербіля Омед Кошнау, джерело Reuters у службі безпеки та президент Франції Емманюель Макрон.

Щонайменше шестеро військових постраждали, один з них згодом помер — це був старший адʼютант Арно Фріон.

Макрон наголосив, що під удар потрапили сили, які з 2015 року беруть участь у боротьбі проти «Ісламської держави» (ІД), і назвав атаку неприйнятною.

«Війна в Ірані не може виправдати такі напади», — додав президент.

Війна в Ірані

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — приблизно 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь почав атакувати балістичними ракетами Ізраїль та американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

The Wall Street Journal повідомляв, що президент Дональд Трамп заявив своїм помічникам, що підтримає ліквідацію нового верховного лідера Ірану, якщо той відмовиться виконувати вимоги США.

Через конфлікт майже зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько пʼятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні, а нафта підскочила вище $100 за барель.