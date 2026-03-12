Дрони СБУ атакували один з найбільших нафтових вузлів на півдні Росії — джерела «Бабеля»

Дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ атакували один з найбільших нафтових вузлів на півдні Росії — нафтоперекачувальну станцію «Тихорецьк» у Краснодарському краї.

Цю інформацію підтвердили джерела «Бабеля» у спецслужбі.

Це один із ключових пунктів перевалки нафти на півдні Росії — там розташовані велика нафтобаза і термінал.

Після влучань на обʼєкті почалася масштабна пожежа. На відео видно кілька осередків займання — ймовірно, горять резервуари з пальним. Російська влада підтвердила атаку.

Цей вузол є єдиною ланкою постачання нафтопродуктів до порту Новоросійськ, який атакували на початку цього місяця. Тож атака створює перебої в логістиці пального, ускладнює транспортування до портів і змушує Росію змінювати маршрути постачання.