На квітень уряд підготує програму доплати 1 500 грн для пенсіонерів і людей, які отримують соцдопомогу

На квітень уряд України підготує програму доплати 1 500 гривень для пенсіонерів і людей, які отримують соціальну допомогу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Виплату отримають щонайменше 13 мільйонів українців. Гроші нарахують автоматично, без додаткових заяв чи документів.

Також уряд готує програму компенсації витрат на пальне. Вона передбачатиме кешбек за купівлю бензину, дизелю та автогазу. Так влада планує частково компенсувати витрати українців через нестабільність на паливному ринку, що виникла через війну в Ірані.

Зеленський доручив премʼєрці Юлії Свириденко найближчим часом доопрацювати деталі програм і представити їх громадськості.