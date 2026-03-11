Паралімпійська збірна України заявила про систематичний тиск з боку Міжнародного паралімпійського комітету

Національний паралімпійський комітет України заявив про систематичний тиск на спортсменів і тренерів з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) й організаційного комітету Ігор.

Про це йдеться в заяві комітету.

Там зазначили, що з початку цьогорічної Паралімпіади спортсмени та тренери стикаються з «відверто негативними проявами» й обмеженнями, яких за 30 років участі команди в Паралімпіадах раніше не було.

У комітеті додають, що намагалися уникати «радикальної реакції на зазначені прояви цього тиску, сподіваючись, що вони мають випадковий характер і не мають упередженого спрямування стосовно української команди». Але останні події засвідчили, що ці прояви є систематичними й «набувають критичного та ганебного характеру стосовно і команди, і її членів».

Як приклад Національний паралімпійський комітет наводить кілька випадків. Зокрема, нещодавно оргкомітет змусив зняти прапор із будинку, де проживала українська збірна, і повісити його в менш помітному місці.

Крім того, представники оргкомітету щодня намагалися заборонити короткі вечірні збори команди в загальному холі будинку.

Під час церемонії нагородження чемпіонки Олександри Кононової її змусили зняти сережки з написом Stop War. Але особливо збірну вразив «цинічний і протиправний прояв» щодо сім’ї паралімпійця Тараса Радя, який цьогоріч першим виборов золото для України.

У родини спортсмена, яка приїхала з Тернопільщини, на трибунах відібрали українські прапори та хустки з національним орнаментом. МПК пояснило, що це нібито суперечить їхнім правилам.

Український паралімпійський комітет заявляє, що такі дії є безпрецедентними й можуть свідчити про особливу лояльність керівництва МПК до паралімпійських комітетів Росії та Білорусі, які цьогоріч вперше з 2014 року виступили під своїми прапорами на Паралімпіаді в Італії.

«Національний паралімпійський комітет України вимагає від керівництва МПК розпочати процес повернення до положень Конституції МПК і відповідно до них скоординувати діяльність виконавчих органів МПК під час реалізації їхніх функцій на XIV зимових Паралімпійських Іграх», — наголосили в Національному комітеті.