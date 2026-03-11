Трамп заявив про знищення 10 іранських човнів, які могли використовувати для мінування Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові знищили десять човнів Ірану, які могли використовувати для встановлення морських мін в Ормузькій протоці.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

«Я радий повідомити, що протягом останніх кількох годин ми вразили та повністю знищили 10 неактивних човнів або суден для встановлення мін. І це ще не все», — ідеться в дописі.

Перед цим CNN із посиланням на джерела в американській розвідці писало, що Іран почав встановлювати морські міни в Ормузькій протоці, проте обсяги поки що не є масштабними. Однак, за даними джерел, Іран досі зберігає від 80% до 90% своїх малих суден, його сили можуть встановити «сотні» мін у протоці.

Після цього Трамп пригрозив «безпрецедентними» наслідками, якщо повідомлення про мінування Ормузької протоки підтвердяться.

Водночас він додав: якщо Іран прибере міни, то «це буде величезним кроком у правильному напрямку».

Що передувало

Після того як 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран, той відповів обстрілами американських баз в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й ракетними ударами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Водночас майже зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько пʼятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.

Зокрема, 9 березня вперше майже за чотири роки світові ціни на нафту перевищили $100 за барель.

10 березня Трамп пригрозив Ірану «у 20 разів сильнішими ударами», якщо він припинить поставки нафти через Ормузьку протоку. Він назвав своє попередження подарунком США Китаю і всім країнам, які активно використовують Ормузьку протоку.