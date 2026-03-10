Рада не підтримала запит до президента про позбавлення державних нагород Бубки та Клочкової

Верховна Рада не підтримала запит до президента про позбавлення державних нагород і почесних звань спортсменів Сергія Бубки та Яни Клочкової.

Про це свідчить трансляція засідання парламенту 10 березня.

За відповідну пропозицію проголосували лише 112 нардепів.

У грудні 2025 року президент Володимир Зеленський позбавив Бубку і Клочкову державних стипендій.

Що не так з цими спортсменами

Наприкінці лютого український скелетоніст Владислав Гераскевич зареєстрував петицію з вимогою позбавити звання Герой України легкоатлета Сергія Бубку, багаторазового чемпіона світу зі стрибків із жердиною.

Цьому передувало розслідування Bihus.Info про те, що російська фірма «Монблан», яка належить Сергію Бубці та його брату Василю, працює у тимчасово окупованому Донецьку і продає пальне терористам.

Гераскевич також розкритикував діяльність Бубки на посаді президента організації International Masters Games Association, яка є головним організатором World Masters Games. У травні 2025 року серед учасників змагань у Тайвані були представники Росії.

Global Sports Forum / Flickr

Українська плавчиня, багаторазова олімпійська чемпіонка Яна Клочкова, за даними медіа, у 2022 році виїхала до окупованого Криму, звідки вона родом. Відтоді спортсменка зникла з інформаційного простору і ніяк не висловилась про війну в Україні.