Рада не підтримала законопроєкт про «податок на OLX»

Верховна Рада на засіданні 10 березня не підтримала законопроєкт № 14025 про оподаткування цифрових платформ, або законопроєкт про «податок на OLX».

Про це стало відомо з трансляції засідання.

За проголосували лише 168 депутатів з необхідних 226.

Цей документ — один зі структурних маяків нової програми фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ). Він зобовʼязав би всіх повнолітніх користувачів цифрових платформ декларувати доходи. Ідеться про OLX, Rozetka, Glovo, Airbnb, Amazon, Etsy, Uklon, Bolt, Preply, Upwork та інші сервіси.

Документ передбачає:

якщо обсяг продажів не перевищує 6,6 мільйона гривень, застосовуватиметься ставка 5% податку та 5% військового збору;

у разі перевищення 6,6 мільйона гривень — 18% податку та 5% військового збору.

При цьому якщо за рік продавець здійснив не більше ніж три продажі через платформу на суму до €2 000, такі операції не оподатковувались би.

Як пише нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк, до другого читання уряд планував подати правки, яких вимагав МВФ: скасувати пільги на посилки до €150, ПДВ для ФОПів та закріпити підвищений військовий збір на рівні 5% і після закінчення військового стану.