У Лос-Анджелесі обстріляли будинок Ріанни, коли вона була там

Будинок співачки Ріанни в Лоас-Анджелесі 8 березня обстріляла невідома жінка, її вже затримали.
Про це пишуть Los Angeles Times та CBS News.
Підозрювана 10 разів вистрелила із салону свого автомобіля в бік будинку знаменитості, після чого втекла. Поліція виявила кульові отвори у воротах будинку Ріанни та в автофургоні, припаркованому на підʼїзній дорозі. Одна з куль пробила стіну маєтку.
Саму нападницю затримали за пів години після того, як поліція отримала повідомлення про стрілянину. В її авто знайшли штурмову гвинтівку й сім гільз.
Джерела Los Angeles Times кажуть, що Ріана була вдома під час стрілянини. Черед інцидент ніхто не постраждав. Сама ж Ріанна наразі не коментує ситуації. Також невідомо, чи були на той момент вдома її бойфренд, американський репер A$AP Rocky, і троє дітей.
Особи нападниці не розкривають, про її мотиви наразі теж нічого не відомо.
- Ріанна — одна з найуспішніших артисток у світі, вона одна з пʼяти музикантів зі статком понад мільярд доларів.