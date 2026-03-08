«Українці нас прикриють». Fox News виправив сюжет про українські дрони Sting, які раніше видав за роботу американців проти «Шахедів»

Американський телеканал Fox News випустив новий сюжет про українські дрони-перехоплювачі Sting після того, як у попередньому випуску видав відео з ними за збиття американськими військами іранських «Шахедів» на Близькому Сході.

Цей сюжет опублікував в Х ведучий Fox News Джессі Вотерс.

У новому сюжеті про війну на Близькому Сході канал показав те саме відео, але цього разу ведучий наголосив, що на ньому зображено роботу дронів української компанії «Дикі шершні».

«Українці нас прикриють. Вони створили найсучасніші технології боротьби з дронами, протидіючи роям іранських безпілотників з моменту, коли Путін розпочав вторгнення. Зеленський сказав, що хоче допомогти. Може, він запропонує нам ці «Дикі шершні». Українці сконструювали ці красиві, дешеві, швидкі та маневрені дрони-камікадзе», — заявив він.