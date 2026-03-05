Fox News видав роботу українських дронів-перехоплювачів за успіхи американських на Близькому Сході

Американський телеканал Fox News, присвятив кілька хвилин ефіру тому, як Збройні сили США використовують штучний інтелект для боротьби з іранськими дронами на Близькому Сході. Але у відеоряді показали, як українські дрони-перехоплювачі STING збивають російські дрони.

На звернули увагу розробники — компанія «Дикі Шершні».

У компанії написали, що цінують, що міжнародні медіа висвітлюють ефективну роботу дронів-перехоплювачів. Вони — результат довгого та складного шляху, пройденого інженерами разом з українськими військивими, тож їх мають відзначати належним чином.