Лідер угорської опозиції Мадяр заявив, що Орбан запросив російську розвідку для впливу на вибори

Лідер опозиційної партії Угорщини «Тиса» Петер Мадяр заявив, що представники російської розвідки кілька тижнів тому прибули до Будапешту на запрошення премʼєра Віктора Орбана для впливу на результати парламентських виборів, які відбудуться в Угорщині у квітні.

Про це Мадяр написав у Facebook.

За його словами, представники російського ГРУ прибули до угорської столиці під виглядом дипломатів. Раніше до подібного Росія вдавалася перед виборами в Молдові.

«Абсолютно безпрецедентним є те, що влада, яка стоїть на межі падіння, хоче вплинути на вибори в Угорщині за допомогою зовнішнього втручання у своїх інтересах. Я закликаю Віктора Орбана негайно припинити цю операцію і вислати з Угорщини російських агентів, які прибули під дипломатичним прикриттям!» — наголосив Мадяр.

Він вимагає негайно скликати комітет національної безпеки. Мадяр стверджує, що уряд Угорщини отримав від служб країн-союзниць дані про втручання Росії, і вимагає надати цю інформацію всьому парламенту.

«Угорщина потребує такого керівництва, яке не піддаватиме нашу країну жодним загрозам зі сходу, хай то від Путіна, хай то від Зеленського. Національний інтерес полягає в тому, щоб Угорщина залишалася стабільним, передбачуваним і надійним партнером для своїх союзників», — додав Мадяр.

Він також зазначив, що безпеку і суверенітет Угорщини зміцнює «відповідальна і передбачувана зовнішня політика», а «відчайдушні дії Віктора послаблюють їх». Тож, за словами Мадяра, угорці «не будуть байдуже спостерігати, як Орбан запрошує до нас росіян».