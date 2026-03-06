В Азербайджані заявили, що запобігли терактам, які готував Іран

Служба державної безпеки Азербайджану заявила, що іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) планував серію «терористичних провокацій» на території країни.

Про це повідомляє «АЗЕРТАДЖ».

Серед цілей були нафтопровід Баку — Джейхан, посольство Ізраїлю в Азербайджані, один з керівників релігійної громади гірських євреїв і синагога «Ашкеназі».

Азербайджанська служба безпеки каже, що для атаки на територію країни посилкою ввезли три вибухівки, які вже перехопили й знешкодили.

У плануванні терактів підозрюють трьох громадян Ірану. Їх затримали.

Що передувало

Напередодні, 5 березня, влада Азербайджану заявила, що безпілотники з території Ірану атакували Нахічеванську автономну республіку, що у складі Азербайджану. Один дрон упав на будівлю термінала аеропорту «Нахічевань», інший — біля школи в селі Шекерабад. Поранення отримали двоє цивільних.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав атаку іранських дронів терактом й оголосив «боєготовність номер один» для сил країни.

Він заявив, що тих, хто вчинив цей теракт, потрібно притягнути до відповідальності, і пригрозив «залізним кулаком». Азербайджан вимагає від Ірану дати пояснення і вибачитися. Водночас Алієв підкреслив, що його країна не бере і не братиме участі в операціях проти Ірану.