Зеленський підписав закон про загальнонаціональну хвилину мовчання. Що він передбачає

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 14144 про загальнонаціональну хвилину мовчання.

Про це йдеться на сайті Ради.

Документ усуває технічні перепони та офіційно дозволяє містам і громадам використовувати національну систему оповіщення, щоб оголошувати хвилину мовчання щодня о 9-й ранку.

Він також передбачає, що щороку в четверту суботу листопада о 16:00 буде загальнонаціональна хвилина мовчання й акція «Запали свічку» — на вшанування жертв Голодомору 1932—1933 років.

До цього хвилину мовчання проводиди щоденно о 09:00 за указом Зеленського, який він підписав 16 березня 2022 року.