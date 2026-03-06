Український Червоний Хрест передав 50 колективних аптечок для «Укрзалізниці»

Український Червоний Хрест передав 50 колективних аптечок для поїздів «Укрзалізниці», які ліквідують наслідки обстрілів РФ. З кожною такою аптечкою можна надати допомогу приблизно 50 людям. Разом — це можливість допомогти майже 2 500 постраждалим у перші хвилини надзвичайної ситуації.

«Підтримка критично важливих служб — один із наших пріоритетів. Для нас надзвичайно важливо об’єднувати зусилля, аби допомога надходила оперативно саме туди, де її потребують найбільше», — наголосив Євгеній Катихін, керівник департаменту транспорту і логістики УЧХ.

Відновлювальні поїзди «Укрзалізниці» працюють у зонах обстрілів або одразу після атак, коли потрібно швидко реагувати на пошкодження інфраструктури й допомагати людям.