Зеленський: Україна готова обміняти свої дрони-перехоплювачі на ракети до Patriot

Україна готова до обміну своїх дронів-перехоплювачів для протидії іранським «шахедам» з партнерами з Близького Сходу на ракети для систем ППО Patriot, на які в Україні є дефіцит.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтервʼю Rai Italia.

Він розповів, що від США, Європи та країн Близького Сходу були запити на проведення експертизи стосовно ударів іранських ударних дронів Shahed. Зеленський каже, що Україна готова поділитися своїм досвідом.

Водночас він зазначив, що Україні потрібні ракети-перехоплювачі для «петріотів», тож можливий обмін.

«Що стосується зброї: ми самі перебуваємо у війні. І я сказав абсолютно відверто: у нас є дефіцит того, що є в них. У них є ракети для «петріотів», але ними сотні або тисячі «шахедів» вони не зіб’ють, це дороговартісно. Для людей нічого не шкода, зрозуміло, але в них просто немає стільки ракет. Тому їм потрібні дрони-перехоплювачі, які є в нас. А в нас є дефіцит ракет РАС-2, РАС-3. Тому, якщо говорити про обмін технологіями, обмін зброєю, я думаю, наша країна буде відкрита для цього», — наголосив Зеленський.

Financial Times з посиланням на джерело в українській оборонній сфері писало, що США та щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських дронів-перехоплювачів для протидії Ірану.

Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану країни Перської затоки почали використовувати дорогі ракети Patriot для перехоплення іранських дронів-камікадзе типу Shahed. Однак їхні запаси швидко вичерпуються. Тепер вони звертаються до досвіду Києва.

Український посадовець назвав переговори з Пентагоном «делікатною» темою. Але очевидно, що інтерес до українських перехоплювачів дронів різко зріс, адже вони можуть збивати Shahed за дуже низькою ціною, зазначив він.

Представник української оборонної промисловості підкреслив, що будь-які продажі українських систем — навіть якщо вони виробляються за кордоном — мають відбуватися тільки за погодженням із Києвом.

Що передувало

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». Увечері стало відомо про смерть верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї і майже 40 інших іранських високопосадовців.

Іран у відповідь почав атакувати американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Також Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Після того як іранський дрон атакував британську авіабазу «Акротірі» на Кіпрі, премʼєр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна залучить українських експертів, щоб допомогти своїм партнерам збивати іранські дрони.

2 березня Bloomberg писав, що президент Володимир Зеленський запропонував відправити своїх найкращих експертів зі збивання іранських дронів на Близький Схід, якщо лідери цих країн переконають Путіна на місяць перемирʼя в Україні.

Тоді він також казав, що від США та Європи поки не було сигналів, що війна на Близькому Сході може вплинути на ініціативу PURL із закупівлі американської зброї для України, зокрема і дефіцитних ракет PAC-3 для Patriot.