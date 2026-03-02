Bloomberg: Зеленський пропонує відправити експертів зі збиття іранських дронів на Близький Схід в обмін на перемирʼя

Президент Володимир Зеленський запропонував відправити своїх найкращих експертів зі збивання іранських дронів на Близький Схід, якщо лідери цих країн переконають Путіна на місяць перемирʼя в Україні.

Про це він сказав у телефонній розмові з Bloomberg.

«Я б запропонував наступне: лідери Близького Сходу мають чудові стосунки з росіянами. Вони можуть попросити росіян запровадити місячне припинення вогню», — цитує видання Зеленського.

Після цього, за словами президента, Україна надішле своїх «найкращих операторів безпілотників-перехоплювачів до країн Близького Сходу».

Припинення вогню також можуть оголосити на два місяці або два тижні, «щоб Україна могла допомогти країнам Близького Сходу захистити цивільне населення».

Війна на Близькому Сході

В останній місяць президент США Дональд Трамп регулярно погрожував Ірану атакою через те, що країни зайшли в глухий кут у питанні ядерної угоди. Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран.

Того ж вечора стало відомо про смерть верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї у своїй резиденції під час ударів США та Ізраїлю.

Іран у відповідь почав атакувати американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Також Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Деякі іранські дрони і ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Також Ізраїль атакувала ліванська проіранська «Хезболла», а той завдав удару у відповідь.

Премʼєр Великої Британії Кір Стармер заявив, що США можуть використовувати британські бази в регіоні для ударів по складах ракет і пускових установках Ірану. Сама Британія не атакуватиме Іран, проте перехоплюватиме його повітряні цілі, а також залучить експертів з України і своїх власних, щоб допомогти державам Перської затоки збивати іранські дрони.

Президент Володимир Зеленський 2 березня заявив, що поки ніхто з партнерів чи країн Близького Сходу напряму не звертався до України по допомогу в збитті іранських дронів. Але Україна готова ділитися своїм досвідом.