У Міжнародному реєстрі збитків через агресію РФ зʼявиться категорія для бізнесу

До кінця року в Міжнародному реєстрі збитків планують запустити можливість подавати заяви від бізнесу. Нині проводиться бета-тестування заяв від ФОПів, також затвердили форми та правила для всіх бізнес-категорій.

Про це виданню «Бабель» повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, нардепка Олена Шуляк.

Вона підкреслила, що в Міжнародному реєстрі збитків всі 43 категорії збитків відкривають для подання дуже поступово. Уже відкрили понад третину із запланованих категорій, але вони стосуються лише збитків фізичних осіб. У майбутньому запланована фіксація збитків як від юридичних осіб, так і від держави.

На сайті RD4U в розділі Claim Forms and Rules for Other Legal Entities вже опубліковані форми і правила для юридичних осіб — зокрема, у категоріях C3.1, C3.2, C3.3, C3.4, C4:

C3.1 — «найбільш класична» бізнес-категорія, оскільки передбачає збитки від пошкодження/знищення/втрати активів, як матеріальних, так і нематеріальних, що мають цінність і генерують або мають генерувати економічну вигоду. У межах цієї категорії можуть заявлятися не лише втрати активів, але й втрата прибутку від відповідних активів;

C3.2 — для бізнесу на окупованих територіях або там, де фактично неможливо нормально користуватись майном. Ця категорія зазвичай трактується ширше, ніж «просто не можу зайти в будівлю»: вона покриває ситуації, коли власник втрачає можливість користуватися/розпоряджатися майном без залежності від окупаційної влади, і може включати як вартість майна, так і втрату прибутку, а інколи — наслідки на рівні «тотальної втрати бізнесу», якщо це випливає з втрати контролю;

C3.3 — релокація (евакуація) бізнесу: витрати та втрати, повʼязані з вимушеним перенесенням діяльності (перевезення обладнання, переміщення персоналу, відновлення операцій тощо);

C3.4 — інші економічні втрати. Це свого роду парасолька для економічних втрат бізнесу, які не вписуються в попередні категорії. Тобто коли шкода економічна, але йдеться не про конкретний актив і не про переміщення.

«Ми сподіваємося, що ці категорії зможуть відкрити до кінця поточного року. Однак в оптимістичних прогнозах — відкрити всі заплановані RD4U категорії до кінця 2026 року», — резюмувала Олена Шуляк.