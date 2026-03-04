Суд зняв арешт із колеса огляду на Контрактовій площі в Києві. Чому

У Києві суд скасував арешт колеса огляду на Контрактовій площі. Раніше його заборонили використовувати через поганий технічний стан.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, місто зараз шукає варіанти, щоб перебудувати атракціон, аби він відповідав нормам безпеки. Водночас судові процеси щодо цього атракціону тривають.

Наприкінці грудня 2025 року прокуратура попросила арештувати колесо огляду на Подолі. Під час перевірки з’ясувалося, що дерев’яні бруси, на яких встановлені металеві конструкції колеса, у поганому стані. У січні Подільський районний суд Києва заборонив користуватися атракціоном і наклав на нього арешт.

До того ж зʼясувалося, що колесо спершу розмістили як тимчасовий обʼєкт на новорічно-різдвяному ярмарку. Через його популярність дозвіл кілька разів продовжували. Але коли термін дії остаточно закінчився, колесо так і не демонтували.

З 2023 року Подільська РДА неодноразово вимагала від підприємця документи на розміщення колеса огляду, але так і не отримала їх. Тоді чиновники звернулись до профільних департаментів КМДА, але там теж не зреагували.

Тепер же керівникам Департаменту земельних ресурсів і Департаменту територіального контролю повідомили підозру в недбалості.