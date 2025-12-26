У Києві хочуть закрити колесо огляду. У чому причина

Колесо огляду на Подолі можуть закрити — цього вимагає прокуратура через небезпечний технічний стан.

Про це йдеться у повідомленні Київської прокуратури.

Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що металеву конструкцію колеса тримають дерев’яні бруси, які серйозно зруйновані — дерево там гниле, є тріщини та порожнини, а сама конструкція кришиться.

Через це прокуратура звернулась до суду, щоб заборонити роботу колеса на час розслідування.

До того ж зʼясувалось, що колесо спершу розмістили як тимчасовий обʼєкт на новорічно-різдвяному ярмарку. Через його популярність дозвіл кілька разів продовжували. Але коли термін дії остаточно закінчився, колесо так і не демонтували.

З 2023 року Подільська РДА неодноразово вимагала від підприємця документи на розміщення колеса огляду, але так і не отримала їх. Тоді чиновники звернулись в профільні департаменти КМДА, але там теж не відреагували.

Тепер же керівникам Департаменту земельних ресурсів і Департаменту територіального контролю повідомили підозру в недбалості.