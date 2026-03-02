Угорщина викликала посла України через мобілізацію двох мешканців Закарпаття з угорським громадянством

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що викликав посла України в Будапешті через нібито насильницьку мобілізацію двох жителів Закарпаття з угорським громадянством.
Його заяву передає Magyar Nemzet.
Сіярто назвав мобілізацію в Україні «відкритим полюванням на людей». За його словами, від цього постраждали двоє угорських громадян.
Одного з них нібито забрали в місті Берегове «жорстокі мисливці на людей, надіслані з Одеси», попри те що чоловік мав звільнення від призову. Інший чоловік, за словами Сіярто, мав психічне захворювання і після мобілізації зник безвісти.
Українського посла викликали до МЗС Угорщини, щоб висловити протест проти «насильницьких призовів».
«В Україні триває абсолютно безнадійна та безглузда війна, і Брюссель без рахунків вливає в неї гроші, і вони хочуть взяти ще більше грошей у народу Європи, щоб продовжувати цю безглузду та безнадійну війну, яка щодня приносить лише більше смертей, більше страждань та більше полювань на людей», — сказав Сіярто.
- Торік у липні МЗС Угорщини також викликало українського посла через смерть мешканця з угорським громадянством Йосипа Шебештеня, якого нібито побили військовослужбовці ТЦК.
- Парламентський держсекретар МЗС Угорщини Левенте Мадяр стверджував, що працівники ТЦК після затримання угорця побили його залізним прутом, тоді заштовхали у фургон і відвезли до призовного центру.
- У Командуванні Сухопутних військ заявили, що Шебештень був громадянином України, мобілізованим на законних підставах, але згодом він самовільно залишив розташування військової частини без зброї і звернувся до лікарні в Береговому. Під час обстеження у нього, як заявляється, не виявили жодних тілесних ушкоджень, діагностувавши гостру реакцію на стрес, згодом чоловіка госпіталізували у психіатричний заклад.