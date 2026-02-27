Премʼєр Словаччии Фіцо погодився на зустріч із Зеленським, але не в Україні

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що погодився на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським для обговорення «всіх аспектів співпраці» країн.

Про це він написав у соцмережі Х.

Сьогодні Зеленський говорив телефоном із Фіцо і запросив його до України. Водночас словацький премʼєр пропонує зустрітися в одній із країн Євросоюзу. Він уже попросив уряд знайти відповідну дату для цього.

Фіцо заявив, що розмова із Зеленським підтвердила їхні різні погляди щодо стану нафтопроводу «Дружба». Мовляв, у нього склалося враження, що «українська сторона не зацікавлена у відновленні транзиту нафти через територію України».

У той час як Київ заявляє про пошкодження внаслідок російських атак, у Братиславі вважають, що трубопровід справний і нічого не заважає транзиту нафти.

«Я стверджував, що ми маємо законне право на такий імпорт, виходячи з підписаних угод з постачальниками, а також з рішення ЄС, яке дозволяє використовувати енергоресурси з Росії до кінця 2027 року», — написав Фіцо.

Він також зауважив, що Україна досі не дозволила словацькому послу провести перевірку трубопроводу. За його словами, Зеленський «відкинув таку інспекційну діяльність, посилаючись на негативну позицію українських спецслужб».

«Із цієї причини, щоб уникнути непорозумінь, я повідомив президента України, що разом з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном ми пропонуємо створити інспекційну групу з експертів, призначених Єврокомісією та державами-членами ЄС, яка б безпосередньо на місці визначала фактичний стан технологічних пошкоджень трубопроводу або його здатність продовжувати транзит нафти на територію Словацької Республіки», — додав Фіцо.

Зупинка «Дружби» та погрози Словаччини й Угорщини

Транзит нафти трубопроводом «Дружба» територією України зупинився наприкінці січня через масовані російські атаки на українську енергоінфраструктуру. Оскільки Угорщина та Словаччина не мають виходів до моря, вони критично залежать від цього маршруту для отримання російських енергоресурсів.

18 лютого уряди Угорщини та Словаччини заявили, що країни зупиняють експорт дизелю до України, а згодом пригрозили зупинити й поставки електроенергії.

У МЗС України назвали шантажем ці погрози Угорщини та Словаччини й зазначили, що готові використати Механізм раннього попередження — це інструмент у межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який дозволяє сторонам швидко реагувати на загрози у сфері енергетики.

23 лютого премʼєр Словаччини заявив, що країна припиняє надавати аварійну допомогу електроенергією Україні. В Угорщині погрожували зробити те саме, але голова МЗС країни заявив, що в цьому питанні слід діяти «вкрай обережно», адже це може зачепити угорців на Закарпатті.

Проте в «Укренерго» заявили, що можливе припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України.