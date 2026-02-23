«Укренерго»: Зупинка постачань електроенергії зі Словаччини не вплине на енергосистему України

Ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України.

Про це повідомили в «Укренерго».

Востаннє Україна зверталася по аварійну допомогу до Словаччини понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі. Загалом ці постачання були рідкісними та нетривалими.

Офіційних документів про одностороннє припинення дії договору про взаємне надання аварійної допомоги від словацького оператора SEPS «Укренерго» поки не отримувало.

Єдине, що 23 лютого надійшов лист від оператора системи передачі Словаччини про перегляд умов оплати аварійної допомоги. Цю пропозицію словацької сторони проаналізують найближчим часом.

«Звертаємо увагу, що оператори систем передачі електроенергії України та Словаччини — НЕК «Укренерго» та SEPS — є повноправними членами ENTSO-E. Відносини між ними мають повністю відповідати встановленим правилам діяльності організації», — наголосили в «Укренерго».

У компанії додали, що про будь-які обмеження комерційного імпорту електроенергії зі Словаччини наразі не йдеться. Розподілена потужність міждержавних перетинів використовується відповідно до результатів проведених аукціонів.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна з 23 лютого припиняє надавати аварійну допомогу електроенергією Україні через зупинку транзиту російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Що передувало

Транзит нафти трубопроводом «Дружба» територією України зупинився наприкінці січня через масовані російські атаки на українську енергоінфраструктуру. Оскільки Угорщина та Словаччина не мають виходів до моря, вони критично залежать від цього маршруту для отримання російських енергоресурсів.

18 лютого уряди Угорщини та Словаччини заявили, що країни зупиняють експорт дизелю до України, а згодом пригрозили зупинити й поставки електроенергії.

У Міністерстві закордонних справ України назвали шантажем ці погрози Угорщини та Словаччини і зазначили, що готові використати Механізм раннього попередження — це інструмент у межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який дозволяє сторонам швидко реагувати на загрози у сфері енергетики.