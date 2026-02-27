OpenAI посилить заходи безпеки після смертельної стрілянини в канадській школі. Нападниця писала в ChatGPT сценарії насильства

OpenAI пообіцяла посилити заходи безпеки після того, як компанія не повідомила поліцію про підозрілу активність в ChatGPT Джессі Ван Рутселаар, яка влаштувала смертельну стрілянину в канадській школі 10 лютого.

Про це пише BBC.

Раніше OpenAI заявляла, що в червні 2025 року помітила підозрілу активність в акаунті дівчини, але поліцію не попередила. Джессі Ван Рутселаар писала в ChatGPT сценарії насильства з використанням вогнепальної зброї.

Деякі співробітники ШІ-компанії закликали керівництво попередити канадських правоохоронців. Проте в OpenAI вирішили, що немає достовірних даних, що дівчина планує атаку. Тому лише заблокували її акаунт. Це сталося за сім місяців до стрілянини.

Після інциденту у відкритому листі до канадських чиновників компанія заявила, що дівчина змогла створити другий обліковий запис у ChatGPT.

З того часу, як кажуть у компанії, OpenAI змінила поріг для звернення до правоохоронців про облікові записи, і якби діяльність Джессі у ChatGPT виявили сьогодні — про це б повідомили поліцію.

OpenAI також заявила, що залучила «експертів із психічного здоров’я та поведінки» й зробила критерії для звернення до поліції «більш гнучкими».

Крім того, компанія пообіцяла встановити прямий контакт із канадськими правоохоронцями, щоб мати змогу швидко повідомляти про можливі подібні випадки. Ця зміна була однією з вимог, яку висували канадські посадовці.

Премʼєр канадської провінції Британська Колумбія, де сталася стрілянина, Девід Ебі заявив, що гендиректор OpenAI Сем Альтман погодився зустрітися особисто, щоб обговорити політику безпеки компанії.