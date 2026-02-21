Медіа: Розробник ChatGPT бачив підозрілу активність дівчини, яка скоїла стрілянину в канадській школі, — проте поліцію не повідомив

Компанія-розробник ChatGPT OpenAI, заявила, що в червні 2025 року помітила підозрілу активність в акаунті Джессі Ван Рутселаар. 10 лютого 2026 року вона вбила свою матір і зведеного брата, а потім пішла до школи, де вбила вчительку і напала на учнів.

Про це пишуть The Wall Street Journal з посиланням на джерела і The Guardian.

Під час використання ChatGPT Ван Рутселаар протягом кількох днів описувади сценарії насильства із застосуванням вогнепальної зброї. Її публікації, позначені автоматизованою системою перевірки, стривожили співробітників OpenAI. Всередині компанії близько десятка співробітників обговорювали, чи варто вживати заходів щодо публікацій Ван Рутселаар. Деякі співробітники закликали керівництво попередити канадські правоохоронні органи про її поведінку, повідомили люди, обізнані в цьому питанні.

ШІ-компанія заявила, що розглядала можливість передати обліковий запис канадській поліції, але вирішила, що активність в обліковому записі не перетнула тієї межі, аби це зробити. OpenAI тоді забанила обліковий запис за порушення політики використання.

Порогом, щоб звернутись для правоохоронців, є наявність у справі неминучого та достовірного ризику серйозної фізичної шкоди іншим. OpenAI тоді достовірно не виявила, що Ван Рутселаар планує атаку.

Частина цифрового сліду Ван Рутселаар вже зʼявилася в інтернеті. Вона створила відеогру, яка симулювала масову стрілянину в торговому центрі, на ігровій онлайн-платформі Roblox. Roblox так і не схвалила, щоб гра була доступна для інших гравців.