Масову стрілянину в канадській школі влаштувала 18-річна дівчина. Перед цим вона вбила своїх матір і брата

Поліція Канади назвала підозрюваною у масовій стрілянині 10 лютого в середній школі в Тамблер-Рідж 18-річну Джессі Ван Рутселаар — дівчину з проблемами з психічним здоровʼям. Раніше вона навчалася в цій школі, але чотири роки тому її покинула.

Про це пише Reuters.

Джессі Ван Рутселаар скоїла самогубство після стрілянини. Заступник комісара, командира поліції в Британській Колумбії Двейн Макдональд сказав, що Ван Рутселаар народилася хлопчиком, але шість років тому почала ідентифікувати себе як жінка. Він неодноразово затримував її для обстеження відповідно до Закону провінці про психічне здоровʼя.

Разом з Ван Рутселаар у школі загинули девʼятеро людей, раніше поліція повідомляла про десять жертв. Спочатку вона вбила свою 39-річну матір та 11-річного зведеного брата в сімейному будинку. Після цього вона пішла до школи, де застрелила 39-річну вчительку, а потім напала на учнів. Поліція вилучила довгоствольну рушницю та модифікований пістолет. Десятки людей отримали поранення, а двоє важкопоранених жертв залишаються в лікарні.

На відміну від Сполучених Штатів, інцидентів зі стріляниною в школах у Канаді майже не буває, і політикам спочатку було важко зберігати самовладання.

«Ми це переживемо. Ми винесемо з цього уроки», — заявив журналістам помітно засмучений прем’єр-міністр Марк Карні. Він відклав поїздку до Європи на Мюнхенську конференцію з безпеки та наказав приспустити прапори на всіх урядових будівлях протягом наступних семи днів.

За словами влади, поліцейські, які прибули на місце події через дві хвилини після першого виклику, зіткнулися з активним вогнем в їхньому напрямку, перш ніж виявили нападницю мертвою.