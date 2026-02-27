The Atlantic: Наприкінці січня російський дрон залетів в урядовий квартал Києва. Після цього Ілон Маск наказав заблокувати росіянам Starlink

Наприкінці січня 2026 року російський ударний безпілотник обійшов українські системи ППО та летів над урядовим районом Києва в напрямку будівлі Офісу президента. Це стало приводом для того, аби Україна звернулася до Ілона Маска з проханням заблокувати Starlink росіянам.

Про це пише журналіст Саймон Шустер в матеріалі The Atlantic, з посиланням на джерела.

Безпілотник летів так низько, що чиновники на сьомому поверсі будівлі Кабінету міністрів могли бачити, як він пролітає під їхніми вікнами. «Купа людей побачила це і бігала навколо, питаючи: «Що це, чорт забирай, було?», – згадував один урядовець. За словами одного з українських чиновників, російський безпілотник БМ-35 врізався в сусдіню будівлю і завдав незначних пошкоджень — ніхто не постраждав.

Невдовзі після цієї атаки українські чиновники звернулися безпосередньо до Ілона Маска по допомогу: попросили заблокувати росіянам термінали Starlink. Новопризначений міністр оборони Михайло Федоров надав Маску докази, що російські війська використовують Starlink, щоб керувати своїми далекобійними дронами, зокрема й тим, що залетів в урядовий квартал.

Під час серії переговорів з Маском та його командою українці запропонували план, як заблокувати росіянам Starlink. Компанія SpaceX, що керує мережею Starlink, потім розробила «білий список» українських користувачів і заблокувала доступ для росіян.

Джерело, знайоме з реалізацією плану, розповіло Шустеру, що програмне забезпечення для «білого списку» створили приблизно за день. Команда SpaceX, яка стояла за цим, отримала чіткі інструкції від свого керівництва: «Жодних обмежень. Зніміть рукавички. Використовуйте Starlink для будь-чого, щоб допомогти Україні». Навіть усередині компанії була плутанина щодо того, що саме мотивувало Маска. Але джерело каже, що точно було політичне рішення з боку Ілона Маска.