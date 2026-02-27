iPhone та iPad дозволили використовувати для роботи з секретними даними НАТО

iPhone та iPad стали першими пристроями, які відповідають вимогам інформаційної безпеки країн НАТО. Це дозволяє використовувати їх для секретної інформації без уставноки додаткових програм.

Про це повідомили на сайті Apple.

Рішення ухвалили після перевірок з боку Федерального відомства з інформаційної безпеки Німеччини (BSI). Раніше пристрої Apple вже отримали дозвіл на обробку секретних даних уряду Німеччини із використанням стандартних механізмів безпеки iOS та iPadOS.

Тепер iPhone та iPad з операційними системами iOS 26 і iPadOS 26 внесли до каталогу продуктів інформаційної безпеки НАТО.

Віцепрезидент Apple з безпеки Іван Крстич заявив, що компанія з самого початку інтегрує захист у свої продукти. Серед ключових механізмів — наскрізне шифрування, біометрична автентифікація через Face ID та технологія Memory Integrity Enforcement.

Memory Integrity Enforcement — це функція, яка захищає пам’ять пристрою від шкідливих програм і не дає вірусам чи зловмисникам змінювати, чи використовувати дані без дозволу.

В Apple наголосили, що раніше подібний рівень сертифікації був доступний лише для спеціалізованих урядових приладів, а тепер його отримали пристрої масового споживання.