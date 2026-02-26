Командувачу логістики Повітряних сил і керівнику обласної СБУ повідомили про підозру у розкраданні майже 1,5 млрд грн

Командувачу логістики Повітряних сил ЗСУ та начальнику обласного управління СБУ Житомирської області повідомили про підозру у розкраданні 1,4 мільярда гривень, виділених на будівництво укриттів для літаків.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Напередодні правоохоронці затримали обох посадовців. Імен підозрюваних не розкривають, але джерела «Бабеля» кажуть, що це полковники Андрій Українець і Володимир Компаниченко.

Їм інкримінують перевищення в умовах воєнного стану повноважень військовою службовою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також пропозицію та надання неправомірної вигоди. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також генпрокурор Кравченко опублікував записи розмов підозрюваних. Вони виражають готовність стати гарантами схеми розкрадань на будівництві укриттів. Один з них ставить під сумнів важливість виконання робіт, наголошуючи, що питання їх фактичної реалізації нікого не цікавить, інший запевняє, що «упродовж тижня питання закривається».