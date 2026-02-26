OpenAI заблокував акаунти в ChatGPT, повʼязані з російською пропагандою. Вони генерували дописи і стосувалися втручання в африканські вибори

Компанія OpeanAI заблокувала групу акаунтів ChatGPT, які були повʼязані з російською пропагандистською мережею «Рибар». Операцію назвали «Корм для риб».

Про це йдеться у звіті OpenAI.

Основною діяльністю акаунтів було створення контенту для публікації в соціальних мережах. Користувачі зазвичай вводили запити російською мовою, але створювали контент різними мовами, зокрема російською, англійською та іспанською. Частина цього контенту згодом публікувалася в мережі брендованими акаунтами «Рибаря» та на основному сайті. Один користувач також створював відео за допомогою штучного інтелекту Sora для просування бренду «Рибар».

Окрім створення контенту для брендованих акаунтів, основний користувач у цьому випадку також створював серії коментарів англійською мовою. По суті, діяльність у ChatGPT слугувала «фермою контенту» для цих акаунтів. У цьому контенті зазвичай вихваляли Росію та її союзників (таких як Білорусь), критикували Україну та звинувачували західні країни в іноземному втручанні.

Зокрема, принаймні в одному випадку зловмисник згенерував серію з семи твітів за допомогою одного запиту. OpenAI ідентифікували шість із них, опублікованих різними акаунтами в X. За статистикою X, найпопулярніший твіт переглянули понад 150 тисяч разів; найменш популярний — 57 разів.

Окрім генерації контенту, головний акаунт операції просив ChatGPT перекласти англійською список послуг, які «Рибар» міг би запропонувати неназваним клієнтам, включаючи ведення акаунтів у X та Telegram, створення двомовного сайту «розслідувальної журналістики», зосередженого на Африці, платні публікації у французьких медіа та мережу «підсилювачів» охоплення контенту.