Голова САП Клименко: СБУ блокувала можливість платної камери для детектива НАБУ Магамедрасулова та його батька

Служба безпеки України блокувала можливість платної камери для детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька.

Про це заявив голова САП Олександр Клименко під час засідання Комітету з питань антикорупційної політики 26 лютого.

«У нас також була оперативна інформація про те, що платні камери для Руслана та його батька недоступні через блокування Службою безпеки. І нам передали такий меседж, що директор має їхати до голови Служби, щоб вирішити це питання», — сказав Клименко.

Директор НАБУ Семен Кривонос підтвердив це і сказав, що сприяв тому, аби змінити це. Зрештою батько Магамедрасулова отримав камеру з поліпшеними умовами, а сам детектив перебував у безкоштовній камері «з неприємними сусідами».

Про це стало відомо на суді над ексміністром енергетики і юстиції Германом Галущенком 17 лютого. Прокурор САП зачитав переписку з телефона Галущенка, де його тодішній заступник у Мінʼюсті Євген Пікалов писав, що СБУ попросила його розмістити Магамедрасулова в камері з поганими умовами. Трохи згодом Пікалов прислав Галущенку фото камери. Галущенко у відповідь надіслав «+».