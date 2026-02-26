Суд ЄС визнав, що Угорщина незаконно закрила незалежну радіостанцію Klubradio

Суд Європейського Союзу постановив, що Угорщина порушила законодавство ЄС, не продовживши ліцензію незалежній радіостанції Klubradio.

Про це повідомляє Reuters.

У рішенні йдеться, що угорська влада діяла всупереч праву ЄС, коли відмовила мовнику в поновленні ліцензії. Через це в лютому 2021-го, після 19 років роботи, радіостанція припинила ефірне мовлення. Регулятор тоді послався на нібито допущені компанією порушення.

Відтоді Klubradio працює лише онлайн. У її ефірах регулярно виступають політики та експерти, які критикують уряд премʼєра Віктора Орбана.

У липні 2022 року Єврокомісія подала позов проти Угорщини через відмову продовжити ліцензію радіостанції. У Брюсселі розцінили це як питання дотримання базових цінностей ЄС.

За понад 15 років правління Орбан суттєво змінив медіаландшафт країни. Державні ЗМІ перейшли під повний контроль уряду, а частину приватних медіа закрили або викупили власники, лояльні до влади.