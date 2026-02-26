Журналіст із Гани звинуватив Україну в постачанні терористів, які вбили торговців помідорами в Буркіна-Фасо. В МЗС відповіли

Невідомі бойовики (ймовірно, ісламістські) 14 лютого вбили вісьмох членів Національної асоціації торговців і перевізників помідорів Гани в Буркіна-Фасо. Головний редактор африканської газети The Insight Квесі Пратт заявив, що терористів нібито постачила Україна. Мовляв, українська розвідка сама визнала, що причетна до терористичної діяльності в Сахелі.

Пратт закликав адміністрацію президента Гани Джона Драмані Магами звернути увагу на ситуацію і «залишатися пильною».

Заяву журналіста спростував речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий: «Ми офіційно спростовуємо ці звинувачення. Україна не постачала жодних «терористів».

Він припустив, що звинувачення ганського журналіста мають на меті відвернути увагу від першого в історії візиту міністра закордонних справ Гани Самуеля Аблакви до України 25 лютого, але вони «не досягнуть успіху».

Українське МЗС писало, що Україна розглядає Гану як стратегічного партнера в Західній Африці та готова працювати над відкриттям на її території продовольчого зернового хабу для зміцнення глобальної стабільності.

До того ж під час візиту до Києва голова ганського МЗС просив президента Володимира Зеленського звільнити громадян Гани, які воювали на боці Росії та потрапили у полон, пише Bloomberg.

Міністр закордонних справ України Андрій Себіга відповів, що Україна надасть ганським дипломатам доступ до їхніх громадян відповідно до норм міжнародного права і Женевських конвенцій. Він закликав Гану запобігати вербуванню своїх громадян до російської армії.

На сайті президента України після зустрічі з МЗС Гани повідомили, що на боці РФ наразі воюють 272 ганці та приблизно 1 700 громадян інших африканських держав.